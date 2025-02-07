Какие новшества предлагает проект нового Строительного кодекса, рассказали в министерстве промышленности и строительства, передает BaigeNews.kz.

Документ рассмотрели на заседании Общественной палаты в Мажилисе Парламента. О направлениях, которых придерживались при составлении нового Строительного кодекса, сообщил вице-министр промышленности и строительства Казахстана Куандык Кажкенов. Например, усилить контроль государства должен цифровой реестр, подтверждающий квалификацию работников. Его интегрируют с базой Минтруда.

"Вводится мера оперативного реагирования – это новая форма контроля за строительством, которая заключается в оперативном реагировании на выявленные нарушения. Более того, данная норма призвана обеспечить профилактику и предупреждение возможных нарушений. Вместе с тем, предполагается внедрение механизма "планового инспектирования" и участие государства в приемке объектов. Планируется принятие комплексных мер по применению сейсмоизолирующих систем и передовых технологий на территориях, подверженных сейсмическим рискам", - отметил вице-министр.

Затронул спикер и проблему квалификации рабочих. Современная система аттестации недостаточно хороша, отметил Куандык Кажкенов. Поэтому ее предлагают перестроить по аналогии с успешными примерами Евросоюза. Проводить проверки должны сами участники рынка. А цифровизация отрасли должна охватывать весь цикл строительства объекта: от предпроектной подготовки до ввода здания в эксплуатацию.