Аким ВКО Ермек Кошербаев назвал главные источники загрязнения воздуха в Усть-Каменогорске передает BaigeNews.kz. Глава региона считает, что - это жилые дома, ТЭЦ и автомобили.

Что касается заводов, то они уже оснащены новейшими технологиями, уточнил аким.

"Остановить заводы невозможно. Это очень важные для страны предприятия. Онина грани возможного по технологиям. Все, что возможно улавливать в мире на этих предприятиях, уже установлено. С другой стороны, полностью предотвратить выброс частиц и элементов — диоксид хлора, серы — невозможно. Таких технологий окончательных нет", —сказал аким ВКО на брифинге в СЦК.

Он также добавил, что планирует встретиться с компаниями, которые утверждают, что могут предоставить оборудование для улавливания и фильтрации всех частиц.

Помимо этого, по его словам, в городе появится Бюро экологической защиты, в которое смогут вступить все желающие, включая ученых и экспертов.

Ранее аким региона сообщил о том, какие меры принимаются в регионе в сфере теплоснабжения. По словам Кошербаева, в ТЭЦ Риддера уже было инвестировано 17 млрд тенге.