Главные источники загрязнения воздуха назвал аким ВКО
Заводы в Усть-Каменогорске оснащены новыми технологиями.
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Аким ВКО Ермек Кошербаев назвал главные источники загрязнения воздуха в Усть-Каменогорске передает BaigeNews.kz. Глава региона считает, что - это жилые дома, ТЭЦ и автомобили.
Что касается заводов, то они уже оснащены новейшими технологиями, уточнил аким.
"Остановить заводы невозможно. Это очень важные для страны предприятия. Онина грани возможного по технологиям. Все, что возможно улавливать в мире на этих предприятиях, уже установлено. С другой стороны, полностью предотвратить выброс частиц и элементов — диоксид хлора, серы — невозможно. Таких технологий окончательных нет", —сказал аким ВКО на брифинге в СЦК.
Он также добавил, что планирует встретиться с компаниями, которые утверждают, что могут предоставить оборудование для улавливания и фильтрации всех частиц.
Помимо этого, по его словам, в городе появится Бюро экологической защиты, в которое смогут вступить все желающие, включая ученых и экспертов.
Ранее аким региона сообщил о том, какие меры принимаются в регионе в сфере теплоснабжения. По словам Кошербаева, в ТЭЦ Риддера уже было инвестировано 17 млрд тенге.
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