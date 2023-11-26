Главному тренеру сборной РК вручили роскошный подарок
Сегодня, 00:36
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Сегодня, 00:36Сегодня, 00:36
63Фото: Instagram / magomedadiev
Главному тренеру сборной Казахстана по футболу Магомеду Адиеву подарили автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.
"Я ощущаю огромную благодарность перед всем Казахстаном за щедрый подарок, который мне был вручен от имени федерации футбола в лице президента КФФ Адлета Назарбаевича Барменкулова. Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать всё возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу", - написал Адиев в своём Instagram-аккаунте.
Telegram-канал "Серый CARDINAL" опубликовал фото самого подарка, которое им предоставил якобы сам Магомед Адиев.
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