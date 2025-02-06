В Уральске вынесен приговор руководителю городского отдела архитектуры и градостроительства 33-летнему Муратбеку Ташенбаеву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Его обвинили по двум статьям Уголовного кодекса – получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 27-летний Нурсултан Гатау – главный специалист городского отдела архитектуры. Третьего фигуранта уголовного дела 41-летнего Асылжана Купбаева обвинили в даче взятки.

Отметим, что после шести месяцев судебного разбирательства все подсудимые и их защитники заявили ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины.

Из материалов дела следует, что в марте 2023 года заместитель директора ТОО Купбаев, оказывая услуги физическим и юридическим лицам по получению разрешительных документов в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и земельных отношении, обратился к Гатау по вопросам получения дополнительного земельного участка.

"У чиновника возник преступный умысел – получить взятку в значительном размере от Купбаева. Гатау потребовал у него взятку в 500 тысяч тенге. Тот согласился", – говорится в материалах дела.

Далее в апреле 2023 года к Гатау обратился знакомый и попросил помочь получить дополнительный земельный участок. Он снова решил воспользоваться своим служебным положением. Он поделился своими мыслями со своим руководителем Муратбеком Ташенбаевым. Он тоже согласился и подписал письмо о направлении заявления знакомой в отдел земельных отношений Уральска для рассмотрения на заседании земельной комиссии.

С февраля по март 2023 года Гатау получил от знакомой пять миллионов тенге за реализацию незаконно присвоенного земельного участка.

В начале января 2024 года заместитель директора ТОО Купбаев обратился к Ташенбаеву от имени уже другой знакомой и попросил утвердить архитектурно-планировочное задание, согласовать эскизный проект по строительству трёхэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой. После изучения всех представленных документов Ташенбаев в своём кабинете потребовал у Купбаева один миллион тенге.

Ташенбаев и Гатау причинили государству ущерб в размере почти 92 миллиона тенге.

Муратбеку Ташенбаеву суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе. Ранее он находился под домашним арестом. Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Нурсултану Гатау назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Подписку о невыезде заменили на содержание под стражей.

Суд признал виновным Асылжана Купбаева в даче взятки и приговорил к семи годам лишения свободы. Ранее он находился на свободе под залог.

Ташенбаева, Гатау и Купбаева взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.