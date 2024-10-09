Главного вора в законе Казахстана нашли повешенным - СМИ

Российские СМИ сообщают о смерти вора в законе из Казахстана Лехи Семипалатинского (Айткали Маймушева), передаёт BaigeNews.kz.

Как стало известно ИА "Прайм Крайм", 66-летний вор "в законе" найден повешенным в колонии строгого режима в поселке Надвоицы Республики Карелия.

Ранее BaigeNews.kz писал о том, что Айткали Маймушев родился 10 апреля 1958 года в Семипалатинске и воспитывался в детдоме. Именно здесь его прозвали Лехой Маймышом.

Первую судимость получил в школе за хулиганство, позже регулярно лишался свободы за разбои, вымогательство и грабежи. Провёл в местах лишения свободы более 20 лет своей жизни.

Вор в законе – это наивысший статус в криминальной среде, ему подчиняются обычные преступники и даже авторитетные уголовники. Чтобы стать вором в законе, нужно пройти коронацию на общей "сходке".

Маймушев был коронован в 39 лет в ресторане "Север" в Москве по предложению криминального авторитета Худо Гасояна, после этого он взял в свои руки преступный мир Казахстана. Он "курировал" казахстанские тюрьмы, занимался производством алкогольных напитков из контрабандного спирта и налаживал наркотрафик через Уральск. Также его интересовали агропромышленный сектор, поставки нефти и угля, Бестюбинское месторождение золота.

В 2000-х годах Леха Маймыш жил в России, у него были хорошие связи с преступниками из Челябинска, Санкт-Петербурга, Тюмени и Казани.

Леху Семипалатинского в очередной раз задержали в 2005 году, когда он приехал в Павлодар. Полицейские нашли его на квартире в наркотическом опьянении. При нем были обнаружены семь граммов героина, крупная сумма денег, самодельный пистолет-авторучка и поддельный паспорт на имя некого Серика Бекниязова. Тогда Маймушева как особо опасного преступника этапировали в Нур-Султан, позже приговорили к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества. На суде подсудимый частично отрицал свою вину: он признался только в использовании поддельного паспорта.

Чем Леха Маймыш занимался в колонии, несколько лет назад написал журнал "Алау Казахстан". По информации издания, преступник, сидя в одиночной камере, по памяти переложил изречения Абая Кунанбаева в стихотворную форму. Среди своих друзей он известен как интеллектуал, блестящий знаток литературы, живописи и киноискусства.

В 2017 году Айткали Маймушева выдворили из Украины, где он предположительно должен был появиться на "сходке" воров в законе.

Год спустя криминального авторитета и его телохранителя выдворили за пределы Молдовы и запретили приезжать ближайшие 15 лет. Прокурор пояснил, что Леха Семипалатинский представлял опасность для мирных граждан, он приехал в Молдову, чтобы договориться с другими ворами в законе о подготовке канала передачи наркотиков из Казахстана в европейские страны, транзитом через Молдову.

Вероятно, что после несостоявшихся переговоров мужчина отправился в Турцию и проживал в Анкаре, о чем он сам рассказал сотрудникам правоохранительных органов Казахстана после въезда в страну.

В январе 2022 года Леху Семипалатинского задержали в одном из баров Москвы с метадоном. Суд приговорил его к девяти годам колонии. В ИК-1 он находился с декабря 2023 года.