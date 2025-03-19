  • 19 Марта, 18:13
  • BAIGENEWS

Главного по сейсмической безопасности назначили в Алматы

Многие годы он работал в правоохранительных органах.

Сегодня, 17:00
АВТОР
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акимат Алматы Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: акимат Алматы

В Алматы назначили руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки. Им стал Ерик Жумабай, передаёт BaigeNews.kz.

Жумабай родился в 1988 году в Алматинской области. Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности юриспруденция. 

Трудовую деятельность начал в 2009 году в органах финансовой полиции. В последующие годы занимал различные руководящие должности в правоохранительных органах. С 2024 года - заместитель руководителя аппарата акима Алматы.

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