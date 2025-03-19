В Алматы назначили руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки. Им стал Ерик Жумабай, передаёт BaigeNews.kz.

Жумабай родился в 1988 году в Алматинской области. Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в органах финансовой полиции. В последующие годы занимал различные руководящие должности в правоохранительных органах. С 2024 года - заместитель руководителя аппарата акима Алматы.