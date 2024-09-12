Главного муфтия Таджикистана ранили возле мечети
Сегодня, 05:49
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Сегодня, 05:49Сегодня, 05:49
111Фото: pixabay.com
Инцидент произошел возле центральной мечети города Душанбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ховар.
Как сообщили в МВД Таджикистана, после намаза один граждан "колюще-режущим инструментом" нанёс удар председателю Совета улемов Республики Таджикистан Абдулкодирзоде Саидмукарраму.
"Абдулкодирзода Саидмукаррам в результате нападения преступника получил лёгкие телесные повреждения и после осмотра врачей его проводили до места жительства", - передает информагентство.
Нападавший был оперативно задержан.
Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное расследование.
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