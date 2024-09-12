Главного муфтия Таджикистана ранили возле мечети

Инцидент произошел возле центральной мечети города Душанбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ховар.

Как сообщили в МВД Таджикистана, после намаза один граждан "колюще-режущим инструментом" нанёс удар председателю Совета улемов Республики Таджикистан Абдулкодирзоде Саидмукарраму.

"Абдулкодирзода Саидмукаррам в результате нападения преступника получил лёгкие телесные повреждения и после осмотра врачей его проводили до места жительства", - передает информагентство.

Нападавший был оперативно задержан.

Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное расследование.