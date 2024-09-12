  • 12 Сентября, 06:40
  • BAIGENEWS

Главного муфтия Таджикистана ранили возле мечети

Сегодня, 05:49
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 05:49
Сегодня, 05:49
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Фото: pixabay.com

Инцидент произошел возле центральной мечети города Душанбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ховар.

Как сообщили в МВД Таджикистана, после намаза один граждан "колюще-режущим инструментом" нанёс удар председателю Совета улемов Республики Таджикистан Абдулкодирзоде Саидмукарраму.

"Абдулкодирзода Саидмукаррам в результате нападения преступника получил лёгкие телесные повреждения и после осмотра врачей его проводили до места жительства", - передает информагентство.

Нападавший был оперативно задержан.

Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное расследование.

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