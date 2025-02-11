22-летний казахстанский конькобежец Евгений Кошкин стал серебряным призером Азиатских игр-2025 в Харбине. На дистанции 100 метров он показал один из лучших результатов в мире. Чемпион рассказал корреспонденту BaigeNews.kz, как готовился к соревнованиям, какие проблемы казахстанского спорта его волнуют, и кто за него болеет дома.

Когда на Азиатских играх Евгений Кошкин вышел на старт финального забега на 100 метров, он уже знал, что борется за медаль.

"Я был готов к ней. У меня лучший в мире результат на этом отрезке. Было интересно только, как буду готов в момент старта, и какой пробы будет медаль", – говорит спортсмен.

Ответы на эти вопросы он получил сразу же после своего финиша – остались два спортсмена, их результаты должны были решить судьбу пьедестала. В итоге один из них стал золотым призером, второй – бронзовым. Серебро досталось казахстанцу.

Самым сложным в финале, по словам Кошкина, было справиться со стартером - человеком с пистолетом в руках на старте, от которого зависит во многом, как сложится дистанция.

"Бежим в Китае, стартер – китаец, главный соперник – тоже китаец. Много внимания на стартовое положение, не хотел получить фальстарт, поэтому немного пожертвовал резким уходом со старта", – поделился конькобежец.

Рассказал он и о реалиях участия в таких крупных соревнованиях, когда сразу после награждения идешь не победу праздновать, а сдавать допинг-пробу. А после – снова отправляешься на тренировки. Ведь победа хоть и в таком престижном соревновании – не повод расслабляться.

К слову, у Кошкина – большая группа поддержки.

"Главный мой болельщик дома – это моя мама. Она всегда очень сильно переживает за любую мою дистанцию, за любое выступление. Мой дядя тоже за меня болел. Это очень суровый, строгий мужчина, который меня воспитывал. Но даже он расплакался, когда узнал, что я оказался на втором месте", – рассказал победитель.

Рядом с Евгением в дни соревнований была его любимая жена – тоже конькобежка Кристина Силаева. На этих Играх она заняла третье место в командном спринте вместе с Дарьей Важениной и Надеждой Морозовой.

Почему конькобежный спорт?

Евгений Кошкин признался, что оказался в конькобежном спорте не по своему желанию.

"Меня, можно сказать, уговорили попробовать себя в конькобежном спорте. Это мой первый тренер – Николай Улитин. Он так хотел, чтобы я стал конькобежцем, что в один момент не оставил мне выбора и сказал: "Я ничего не знаю, ты едешь с нами на сборы и соревнования, собирай вещи", – вспоминает он.

Теперь его жизнь подчинена режиму: две тренировки в день по три часа, ужин с углеводами и крепкий сон.

Особенно важен для спортсменов день перед стартом.

"Всегда это так называемая раскатка, где мы отрабатываем каждый свои движения на конкретную дистанцию. На раскатке я стараюсь делать все, чтобы понравилось в первую очередь мне, чтобы заработать уверенность в завтрашнем беге. Вечером это также обязательно велотренажер, чтобы разогнать кровь и дать понять организму, чтобы он не расслаблялся", - рассказывает Кошкин.

Система, в которой не всем есть место

Новоиспеченного серебряного призера Азиады всегда волновал вопрос доступности массового спорта. Если, к примеру, сборная Казахстана обеспечена идущими в ногу со временем тренерами, титулованными консультантами, лучшим катком, то в регионах такая система доступна далеко не всем.

"Молодым из регионов тяжело пробиться. Тренерский штаб старается привлекать перспективных спортсменов, но все равно попасть в команду сложно", – признает Кошкин.

В Казахстане полно хоккейных коробок, но крытых катков для конькобежцев – раз-два и обчелся.

"В Астане есть "Алау". В Костанае и на "Медео" – открытые катки. Там все зависит от погоды: ветер, дождь, снег, туман. Очень сильно страдает качество льда и условия для тренировок. Для конькобежного спорта нужны стадионы. Я, например, не катаюсь на открытых катках, так как просто-напросто испорчу себе лезвие", – говорит Кошкин.

Он считает, что отсутствие катков – это и отсутствие новых спортсменов.

"Кто знает, вдруг есть какая-то девочка, которой суждено быть олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте, а она даже не знает про существование этого вида спорта. Я считаю, это большой проблемой и при наличии объектов существенно может вырасти конкуренция и больше ребят будут претендентами на медали", – подчеркнул конькобежец.

Планы на будущее

Серебряная медаль на Азиатских играх стала важной вехой в карьере Евгения Кошкина. Но впереди еще много планов, новых вызовов и новых побед.