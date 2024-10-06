"Главное не цена, а качество": как в Актау прошла неделя моды

В эти дни Актау стал центром притяжения для казахстанских модников. В городе прошёл модный показ Bozjyra Fashion Week Aktau. Это гастролирующее мероприятие, которое проводится в странах "Шёлкового пути". Цель недели моды – продвигать национальный стиль одежды жителей не только Казахстана, но и в целом Центральной Азии. Казахстанские дизайнеры, участвовавшие в BFW, рассказали корреспонденту BaigeNews.kz, с какими трудностями сталкиваются в своей работе отечественные fashion-деятели.

Самым молодым дизайнером на показе была Жанар Альжанова. Её коллекция шапанов и кимоно с казахским орнаментом вызвала большой интерес у публики. Жанар рассказала, что в мир моды она пришла весной 2023 года. Причиной стало то, что она долгое время не могла найти подходящую для себя одежду. После рождения детей, призналась девушка, она набрала вес и шоппинг стал для неё пыткой. Красивые вещи в магазинах были не по размеру или плохо скрывали недостатки. Жанар поняла, что с такой проблемой сталкивается практически каждая мама в Казахстане. Тогда она решила создавать одежду сама.

Дизайнер поставила цель – шить такие вещи, которые подходили бы женщинам любой комплекции и их можно было носить на все случаи жизни. И обязательно на них должен быть казахский национальный орнамент. Так Альжанова основала бренд Jandali. Идея оказалась удачной. Всего за год стиль бренда стал узнаваемым. Шапаны и ветровки сейчас с удовольствием носят не только простые казахстанцы, но и звёзды шоу-бизнеса. Правда, не всё так гладко в работе отечественных дизайнеров. Когда Жанар решила шить одежду, она столкнулась с отсутствием качественного и доступного по цене сырья в стране.

"Создавать ткань с необходимым принтом в Казахстане очень дорого. А от стоимости ткани зависит и стоимость всей одежды. Если мы будем заказывать ткань у казахстанских производителей, то наши вещи перестанут быть доступными для широкого слоя населения. Поэтому мне приходится искать производителей за рубежом. Сейчас я работаю с Турцией, там покупаю ткани и там же мне наносят нужный орнамент. Даже с логистикой этот вариант обходится в разы дешевле, чем, например, я буду делать это у нас в стране. Конечно, можно покупать у казахстанских производителей ткани с готовым принтом, но это уже будет не эксклюзив. Такие узоры есть у всех", – сетует Жанар Альжанова.

По словам дизайнера, в Казахстане мало предприятий, производящих ткани. Из-за отсутствия конкуренции цены на отечественную продукцию неоправданно дорогие. Жанар считает, что в стране нужно развивать текстильное производство.

В этом году Bozjyra Fashion Week была посвящён Бопай Ханым – старшей жене Абулхаир хана. Эта женщина оставила след в казахской истории, она была прирождённым дипломатом и помогала мужу управлять страной. Люди обращались к ханше за помощью и мудрыми советами. К тому же, как пишут историки, Бопай была необычайно хороша собой, и даже к 40 годам и после рождения детей была красивой.

Дизайнеры привезли на модный показ в Актау действительно уникальные коллекции. Каждое платье, каждый костюм и украшения хотелось детально рассмотреть. По задумке организаторов, каждая неделя моды в рамках BFW – это история об известных женщинах тюркского мира, которые олицетворяли собой дух свободы, любовь и дружбу. Именно поэтому Bozjyra Fashion Week стремится объединить дизайнеров в сфере этнической моды.

На модный показ в город Актау приехала и известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова. Она привезла коллекцию, на которую её вдохновил казахский ковёр. Тот самый ковёр, который раньше был в каждом доме, его вешали на стену или стелили на пол. Кауменова решила перенести этот принт на одежду своего бренда.

"Можно долго сравнивать нашу моду с европейской и думать, что мы хуже. Но нельзя сравнивать середину их пути с началом нашего. Европа – это родина моды. Там она зародилась очень давно, а мы в Казахстане только начинаем набирать обороты. Это означает, что нам нужно продолжать делать своё дело и не гнаться за кем-то. У казахстанской моды есть своя особенность, её сила – в идентичности нашей культуры. Нужно уметь отразить наши уникальные традиции и обычаи в одежде. Казахстанским дизайнерам нужно набираться опыта. С каждым показом у них будет получаться лучше, навык будет оттачиваться", – говорит Аида Кауменова.

По словам дизайнера, казахстанцы иногда жалуются, что отечественная одежда стоит дорого. Однако не стоит сравнивать вещи от местного производителя с одеждой из масс-маркета, считает Кауменова. Казахстанский продукт отличается качеством.

"Если сравнивать казахстанских дизайнеров, которые платят налоги, зарплаты, аренду, с масс-маркетным брендом, то, конечно, наша одежда будет дороже. Но по сравнению с итальянскими брендами наши изделия недорогие, и по качеству не уступают. Зато в нашей одежде много души, много "айдентики". Когда вы покупаете вещи у отечественного дизайнера, вы не только получаете уникальное изделие, но и вносите вклад в экономику своей страны, в будущее своих детей. Потому что казахстанский производитель платит налоги, создаёт рабочие места, поддерживает других предпринимателей", – говорит Кауменова.

Дизайнер говорит, что государство достаточно поддерживает отечественных производителей. Есть различные программы финансирования, субсидии. Аида Кауменова призналась, что брала кредит для производства одежды своего бренда. В своё время, по словам дизайнера, итальянские власти тоже поддержали деятелей моды. И теперь эта сфера приносит экономике Италии большой доход – итальянскую одежду раскупают по всему миру, а недели моды привлекают миллионы туристов.

Фото и видео: Динара Бекболаева