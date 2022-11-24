Главная цель высшего образования в получении навыков - эксперт из США

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Основатель инновационного университета Minerva Бен Нельсон из США в ходе выступления на международной конференции EdCrunch 2022, которая проходит в Алматы, рассказал о том, в чём главная цель высшего образования, и почему экзамены - не показатель уровня квалификации выпускника вуза. Об этом сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

350 экспертов из 25 стран приняли участие в конференции. Среди участников министры науки и образования Финляндии, Израиля, Азербайджана, Узбекистана, Армении и ректоры более двадцати ведущих университетов мирового уровня. Всего мероприятие посетило более 20 тысяч человек в офлайн и онлайн-формате.

Модератор дискуссии министр науки и высшего образования Саясат Нурбек начал разговор с вопроса о безопасности ребёнка. Он задал вопрос Бену Нельсону от лица беспокойного родителя: насколько надёжно отправлять ребенка, который не имеет опыта жизни, учиться в другой неизвестный город. На что эксперт ответил, что это ошибка родителей, думать, что оградя ребенка от общества и любой опасности, они тем самым обеспечат ему безопасность.

“Но в реальности, лучшая защита для любого человека - это научиться ориентироваться в обществе и жизни, так как вы не знаете, что может произойти в любой момент времени. Наличие навыков ориентации в обществе помогут в будущем предотвращать или не ввязываться в плохие события и научиться решать текущие задачи. То же касается и взросления. Вы не можете быть уверены в том, что закончив школу, ребенок автоматически станет взрослым, который сможет легко адаптироваться в этом мире? Но обучаясь в университете они набираются навыков для жизни, которые затем помогают им в жизни. В любом случае обучение в кампусе - самый большой магнит для преступлений, потому что все преступники знают, что в общежитиях живут молодые студенты. Поэтому это иллюзия безопасности”, - сказал он. “То есть вы пытаетесь сказать, что мы не можем всегда ограждать своего ребенка от опасности. И лучший путь - это поместить его в окружение, где он будет учиться коммуницировать с окружением и находить способы ориентироваться в жизни. Хорошо, этот вопрос понятен. Я также слышал, что система образования вашего университета предполагает отсутствие экзаменов и оценок. Как беспокойный родитель я хочу знать об успеваемости своего ребенка, но как я это сделаю при отсутствии оценочной системы?”, - задал вопрос министр.

На вопрос министра Бен Нельсон ответил, что хорошие оценки далеко не показатель высокой квалификации. Поэтому главное, это не оценки, а полученные в ходе обучения устойчивые навыки. Под этим определением он подразумевает развитие лидерства, критического мышления, коммуникативных способностей и самосознания. Эти навыки будут актуальными в любой сфере деятельности, даже если человек поменяет профессию.

“Представьте сейчас, что без какой-либо подготовки у вас будет экзамен по одному из предметов, которому вы обучались в университете. И у вас были хорошие оценки по этому предмету. Но правда в том, что получив когда-то пятёрку по этому предмету в университете, вы вряд ли что-то будете помнить оттуда сейчас”, - спрашивает основатель университета.

По его словам, что даже если вы помните теорию, которой вас обучили в университете, то как вы можете применить её сейчас? Как полученная когда-то теория помогает вам в принятии ваших каждодневных решений?

“Скорее всего никак, потому что университеты не думают о том, как вы будете применять эти знания в повседневной жизни. Одни думают о том, чтобы у вас были хорошие оценки, и вы просто запоминали информацию с уроков. Но обучение, это не про повторение полученной информации. Никто не остановит вас на улице, и не спросит, когда и в каком году произошло определённое событие. И вы никак не сможете применить эти знания в жизни. Настоящее обучение это то, как вы в итоге применяете полученные знания в жизни”, - добавил он.

К сожалению, большинство университетов всё ещё уделяют большое внимание теории, тестам и оценкам и намного меньше практическому обучению. Бен Нельсон уверен, что качественный и эффективный образовательный процесс заключается в продуманности и постоянной практике. Результаты приносит то обучение, которое связано между предметами, курсами и годами обучения.

“Но для чего нам нужны экзамены, так это для того чтобы оценить и понять уровень квалификации, увидеть, какая у студента степень, которую мы можем представить работодателю целостную картину. Ну хорошо, допустим, что меня убедили, что моему ребенку нужно поступить в университета Minerva. Как тогда он по его окончанию покажет работодателю, что он знает несколько языков и вообще квалифицированный специалист?”, - задался вопросом Саясат Нурбек.

На это Бен Нельсон ответил, что работодатели как раз и ценят в выпускниках университета устойчивые навыки.

“Если вы спросите работодателей, что такого они увидели в наших учениках, они ответят, что они могут взять проблему, разобрать её на части, и найти креативное решение к каждой из них. Они могут смоделировать разные пути развития ситуации и решить их. Это то, о чём должно быть образование. Но образование не будет таким, если всё, что мы будем делать - это давать академические знания и потом проверять то, как они усвоились тестами, не давая им развивать ментальную гибкость”, - отметил эксперт.

По мнению Бена Нельсона, главная цель высшего образования - получение знаний и мудрости. И для того чтобы принимать качественные решения, улучшающие социальные и экономические положения, выпускникам необходимо обладать соответствующими навыками.





