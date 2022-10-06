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  • Главная цель наших реформ – построение Справедливого Казахстана - Токаев
Акорда Сегодня, 17:01
248
Фото: Акорда

Главная цель наших реформ – построение Справедливого Казахстана - Токаев

Касым-Жомарт Токаев выступает на форуме народной коалиции в поддержку его кандидатуры, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1

Глава государства продолжил речь рассказом о целях политических реформ:

"Главная цель наших реформ – построение Справедливого Казахстана. Сделано немало, но мы находимся только в начале этого тернистого пути. Благодаря конструктивному диалогу мы добились большого прогресса в политической модернизации нашей страны. Я вижу, с каким воодушевлением граждане восприняли новые возможности для участия в общественно-политической жизни. Особенно радует конструктивная активность молодежи. Все это говорит о широкой социальной поддержке проводимых преобразований, вере людей в реальность перемен. Для дальнейшего движения вперед нам необходимо усвоить уроки прошлого и четко видеть образ будущего"

Но путь, по мнению президента, будет непростым:

"Нас ожидает множество трудностей и вызовов, но мы не свернем с намеченного курса. Нам предстоит построить справедливое и эффективное государство, обеспечить равенство возможностей для всех. Для достижения этих масштабных, можно сказать амбициозных целей необходимо перезагрузить политическую систему.

Как вы знаете, я инициировал реформу, ограничившую президентские полномочия однократным семилетним сроком. Я твердо придерживаюсь мнения, что облеченные властью политики обязаны проявлять волю при решении вопросов, имеющих критически важное значение для интересов страны. Ответственный политик всегда рационален, гибок и тверд. Настоящий патриот никогда не рисуется перед публикой, а думает о единстве нации перед лицом возрастающих угроз.

Мною движет искреннее желание надежно обеспечить долгосрочные интересы государства и народа. Для меня нет более почетной и ответственной миссии, чем служение Родине. Гарантии сменяемости власти станут мощным барьером для любых попыток монополизации власти", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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#Токаев #выборы президента
Журналист
Сегодня, 17:01
248
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