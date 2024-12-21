В Шымкенте сотрудники МЧС оперативно потушили новогоднюю ёлку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня на площади "Астана" во время церемонии зажжения новогодней ёлки под открытым небом, произошло короткое замыкание электропроводки. В результате произошло возгорание ёлки на площади 0,2 кв. м. Благодаря оперативному реагированию дежурных сотрудников ДЧС загорание было полностью локализовано и потушено в течение 4 минут. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

МЧС предупреждает о важности строгого соблюдения правил пожарной безопасности во время мероприятий, связанных с новогодними праздниками.