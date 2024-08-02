Главе Международного центра зелёных технологий вынесли приговор в Астане

Председателя правления НАО "Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов" Минэкологии осудили за получение взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

"А., занимая должность председателя правления НАО, необоснованно выплатил вознаграждения по результатам 2022 года себе, заместителю правления, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю на сумму 8,2 миллиона тенге. Он также по предварительному сговору с руководителем ТОО "А." Н. похитил в особо крупном размере спонсорские денежные средства "КазМунайГаз" в сумме свыше 121 миллиона тенге, выделенные на проведение в Дубае конференций сторон по климатическим условиям. Кроме того, лично получил взятку в 35 миллионов тенге за ускорение процесса согласования в министерстве продажи офсетных единиц", - сообщили в суде.

По всем эпизодам подсудимый виновным себя не признал.

Приговором суда А. признан виновным по ст.ст.366 ч.3 п.3), 190 ч.4 п.2), 361 ч.4 п.3) УК, ему назначено девять лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора, с взысканием в доход государства стоимости предмета взятки.

Причинённый ущерб "КазМунайГаз" возмещён, взыскан ущерб Центру зелёных технологий в сумме 8,2 миллиона тенге.

Приговор ещё не вступил в законную силу.