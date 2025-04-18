Главе государства представили инвестиционные проекты в Мангистауской области
В прошлом году в регион привлекли 1,1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.
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Президенту презентованы крупные инвестиционные проекты в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Среди них – строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау, создание мультимодального логистического и авиационного хаба и судостроительной верфи, разведение и выращивание осетровых рыб и производство икры, возведение визит-центра "Бозжыра", а также запуск аммиачно-карбамидного комплекса.
Как рассказали Касым-Жомарту Токаеву, в прошлом году в регион было привлечено 1,1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.
Реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 36 млрд тенге, создано 530 постоянных рабочих мест. Сформирован пул из 55 потенциальных инвестиционных проектов на 5,7 трлн тенге.
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