Главе государства представили форму национальной сборной для участия в Играх кочевников

Касым-Жомарт Токаев осмотрел аккредитационный центр, расположенный в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan, передаёт BaigeNews. Президенту представили форму национальной сборной для участия в Играх кочевников. В ходе мероприятий будут привлечены 1500 волонтеров



Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил о подготовке национальной сборной.



По словам министра, на сегодняшний день 42 раза проводились учебно-тренировочные сборы на международном и республиканском уровнях. Наши спортсмены участвовали в 7 международных и 25 республиканских турнирах.

Ожидается, что в V Всемирных играх кочевников примут участие 2800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Основные соревнования пройдут на стадионе "Астана арена", ипподроме "Қазанат", в ледовом дворце "Алау", дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе "Думан". Кроме того, создана специальная площадка для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.



К проведению игр приурочено более 150 культурных мероприятий. В частности, на территории этноаула будут организованы Музей кочевой цивилизации, город ремесленников и выставка скульптур, а в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция "Кочевники: история, знания, уроки".



По предварительным прогнозам, в эти дни столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. В связи с этим прорабатывается подготовка более 20 гостиниц и наиболее популярных локаций, активно ведутся работы по благоустройству и оформлению улиц города.