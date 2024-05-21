Главе финпирамиды "Chia Tai Tianging" вынесли приговор в Кокшетау

В Кокшетау вынесен приговор в отношении жительницы города, которая создала и руководила финансовой пирамидой "Chia Tai Tianging", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

"Установлено, гражданка "Н" с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, создала и руководила финансовой пирамидой "Chia Tai Tianging", тем самым действиями "Н" в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков более чем 291 миллиона тенге, которые переводились в криптовалюту и начислялись на платформу "Платформа CP Group", - говорится в сообщении.

Приговором суда гражданка "Н" признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет.