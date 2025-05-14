В Усть-Каменогорске суд №2 рассмотрел уголовное дело по резонансному эпизоду служебного мошенничества, передаёт BaigeNews.kz. На скамье подсудимых - бывший руководитель филиала государственного учреждения "Казселезащита", гр. С., которого признали виновным в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения.

Как установило следствие, чиновник фиктивно трудоустроил на должность наблюдателя гражданина Т., который на самом деле никакой работы не выполнял. Все выплаты по заработной плате, в том числе с учетом пенсионных отчислений, обналичивались и передавались обратно С. - в общей сложности речь идет о 2 734 881 тенге.

На суде гр. С. полностью признал вину, выразил раскаяние и возместил причинённый ущерб в полном объеме. Представитель потерпевшей стороны просил не наказывать строго, однако прокурор настаивал на лишении свободы сроком 4 года 8 месяцев.

В итоге, учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил бывшего руководителя к 3 годам лишения свободы с пожизненным запретом на работу в госсекторе.

Приговор пока не вступил в законную силу.