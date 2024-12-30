В суде №2 Семея вынесли приговор главному бухгалтеру ТОО "A" за хищение чужого имущества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что А. с июня 2020 года по ноябрь 2023 года начисляла зарплату ранее уволенным сотрудникам, изменяя список бенефициаров после их первоначального утверждения руководством, что позволило ей перераспределить средства в свою пользу, причинив ТОО ущерб на сумму 45 миллионов тенге.

А. вину в предъявленном обвинении не признала, просила суд вынести оправдательный приговор.

Приговором суда женщина признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права занимать материально-ответственные должности, связанные с бухгалтерской деятельностью на тот же срок.

Приговор не вступил в законную силу.