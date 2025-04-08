Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия рано или поздно неизбежно случится.

Гебрейесус напомнил о разрушительных последствиях пандемии COVID-19, отметив, что официальные данные о жертвах коронавируса составляют около 7 миллионов человек, однако реальная цифра, по мнению ВОЗ, достигает 20 миллионов. Вдобавок к человеческим потерям, пандемия обрушила мировую экономику, уничтожив более 10 триллионов долларов.

По словам главы ВОЗ, следующая пандемия - это не "теоретический риск", а "эпидемиологическая определенность". Он подчеркнул, что это неизбежно произойдет, и призвал мировое сообщество готовиться к этому заранее, чтобы минимизировать последствия и потери.

В своей речи Тедрос также подчеркнул важность подготовки стран и систем здравоохранения для того, чтобы в следующий раз реагировать более оперативно и эффективно.

Ранее мы сообщали, что пандемия негативно отразилась на продолжительности жизни в Казахстане.