Глава ВОЗ: конец пандемии COVID-19 уже виден

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Смертность от коронавируса на прошлой неделе была самой низкой с марта 2020 года, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

"Мир никогда не был в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы ещё не там. Но конец виден", - заявил Гебреисус.

Отмечается, что это является наиболее оптимистичной оценкой ВОЗ с тех пор, как она объявила международное чрезвычайное положение в январе 2020 года и начала описывать COVID-19 как пандемию.

Из-за вируса, который появился в Китае в конце 2019 года, умерли почти 6,5 миллиона человек и заразились 606 миллионов. Коронавирус всколыхнул мировую экономику и перегрузил системы здравоохранения.

Распространение вакцин и методов лечения помогло снизить смертность и госпитализацию, а штамм "омикрон", который появился в конце прошлого года, вызывает менее тяжёлое течение заболевания. Смертность от коронавируса на прошлой неделе была самой низкой с марта 2020 года, сообщает ВОЗ.

Впрочем, Гебреисус напомнил странам о необходимости сохранять бдительность и сравнил пандемию с марафонским забегом.

По его словам, страны должны тщательно пересмотреть свои политики для усиления борьбы как с COVID-19, так и с будущими вирусами, сказал глава ВОЗ. Он призвал страны вакцинировать 100 процентов населения, относящихся к группам высокого риска и продолжать тестирование на коронавирус.

В ВОЗ также заявили, что страны должны поддерживать достаточные запасы медицинского оборудования и медицинских работников.

"Летняя волна COVID-19, вызванная штаммом Omicron BA.4 и BA.5, показала, что пандемия еще не закончилась, поскольку вирус продолжает циркулировать в Европе и за ее пределами", — сказал представитель Европейской комиссии.

Представители здравоохранения США заявили, что пандемия ещё не закончилась, но новые бивалентные вакцины знаменуют важный сдвиг в борьбе с вирусом. Они прогнозируют, что одна ежегодная вакцинация, похожая на прививку от гриппа, должна обеспечить высокую степень защиты и вернуть страну ближе к нормальному состоянию.