Глава Верховного суда встретился с председателем суда МФЦА
Стороны обсудили проведение ряда совместных мероприятий.
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Председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мергалиев провёл встречу с председателем суда МФЦА Лордом Бернеттом, передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии также принял участие регистратор суда МФЦА и МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт.
Мергалиев отметил, что в рамках Меморандума о сотрудничестве между судебной системой Казахстана и судом МФЦА активизирован процесс передачи споров в суд МФЦА и МАЦ. Обсуждены механизмы признания и исполнения решений этих судов за рубежом, а также оказано содействие в продвижении суда МФЦА и повышении осведомленности о его статусе в СНГ.
Председатель ВС подчеркнул, что заинтересован в том, чтобы МФЦА стал центром притяжения для инвесторов и бизнеса, что, в свою очередь, повысит доверие и инвестиционную привлекательность Казахстана.
Бернетт проинформировал о деятельности Суда МФЦА и арбитражного центра МАЦ. Стороны обсудили проведение ряда совместных мероприятий и выразили уверенность в том, что такое взаимодействие будет способствовать расширению деятельности судебных органов МФЦА.
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