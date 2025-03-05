Председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мергалиев провёл встречу с председателем суда МФЦА Лордом Бернеттом, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии также принял участие регистратор суда МФЦА и МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт.

Мергалиев отметил, что в рамках Меморандума о сотрудничестве между судебной системой Казахстана и судом МФЦА активизирован процесс передачи споров в суд МФЦА и МАЦ. Обсуждены механизмы признания и исполнения решений этих судов за рубежом, а также оказано содействие в продвижении суда МФЦА и повышении осведомленности о его статусе в СНГ.

Председатель ВС подчеркнул, что заинтересован в том, чтобы МФЦА стал центром притяжения для инвесторов и бизнеса, что, в свою очередь, повысит доверие и инвестиционную привлекательность Казахстана.

Бернетт проинформировал о деятельности Суда МФЦА и арбитражного центра МАЦ. Стороны обсудили проведение ряда совместных мероприятий и выразили уверенность в том, что такое взаимодействие будет способствовать расширению деятельности судебных органов МФЦА.