Глава управления образования г.Шымкент уволилась по собственному желанию
Сегодня, 12:31
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Сегодня, 12:31Сегодня, 12:31
242Фото: otyrar.kz
Жанат Тажиева покинула пост руководителя управления образования г. Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Экс-руководитель Управления образования Шымкента Жанат Тажиева трижды возглавляла систему образования города. В сфере образования её стаж составляет более 30 лет.
Позже она прокомментировала причину ухода.
"Я сама приняла такое решение. Ухожу по собственному желанию. Пока займусь собой и своим здоровьем. Предложений много, пока ничего сказать не могу", — сказала Жанат Тажиева.
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