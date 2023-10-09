  • 9 Октября, 13:39
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Глава управления образования г.Шымкент уволилась по собственному желанию

Сегодня, 12:31
АВТОР
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otyrar.kz Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31
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Фото: otyrar.kz

Жанат Тажиева покинула пост руководителя управления образования г. Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Экс-руководитель Управления образования Шымкента Жанат Тажиева трижды возглавляла систему образования города. В сфере образования её стаж составляет более 30 лет.

Позже она прокомментировала причину ухода.

"Я сама приняла такое решение. Ухожу по собственному желанию. Пока займусь собой и своим здоровьем. Предложений много, пока ничего сказать не могу", — сказала Жанат Тажиева.

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