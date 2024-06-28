Могут потребоваться миллиарды тенге - глава ЦИК о затратах на референдум по АЭС

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нурлан Абдиров в кулуарах парламента высказался о референдуме по строительству АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Да мы готовимся, мы готовимся с тех пор, когда Президент об этом впервые сказал, потому что было понятно, что это его позиция, и он неоднократно говорил что по важнейшим вопросам будет советоваться, что будет народ решать на референдуме. Закон "О референдуме" очень четко все определяет, что назначает референдум президент и устанавливает это своим указом - дата будет в указе. Срок - не раньше месяца после объявления и не позже трех месяцев. Вот в этот период.. Мы то все время работаем, мы в уме держим. У нас есть договоренность с правительством и некая сумма она предусмотрена в резерве правительства, потому что мы не знали, когда это будет. Вчера президент об этом объявил определенно, то есть дата - осенью. Когда будет - я думаю, что раз сказано осенью, вы знаете какие месяцы. Я думаю об этом объявит президент и это будет в его указе. Потому что без указа ничего не будет", - сказал Нурлан Абдиров.