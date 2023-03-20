Глава ЦИК прокомментировал возможные нарушения на выборах, которые попали в Сеть

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Глава Центризбиркома Казахстана Нурлан Абдиров рассказал о том, какие нарушения выявлены в день голосования за кандидатуры депутатов мажилиса и маслихатов, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с распространением в социальных сетях и мессенджерах информационных материалов о возможных нарушениях и поступлением таких обращений в избирательные комиссии от граждан, наблюдателей политических партий, мы направили запрос в Генеральную прокуратуру о проведении проверки и правовой оценки. По официальной информации Генпрокуратуры, на день голосования зафиксированы нарушения со стороны 34 человек. Среди них пять человек в день выборов проводили предвыборную агитацию. В период запрета - 12 человек. Все они привлечены к ответственности", - сказал Абдиров на брифинге в ЦИК.

Отметил он и другие нарушения.