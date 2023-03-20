main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Глава ЦИК прокомментировал возможные нарушения на выборах, которые попали в Сеть
BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова Сегодня, 20:09
110
Сегодня, 20:09
110
Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Глава ЦИК прокомментировал возможные нарушения на выборах, которые попали в Сеть

Глава Центризбиркома Казахстана Нурлан Абдиров рассказал о том, какие нарушения выявлены в день голосования за кандидатуры депутатов мажилиса и маслихатов, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с распространением в социальных сетях и мессенджерах информационных материалов о возможных нарушениях и поступлением таких обращений в избирательные комиссии от граждан, наблюдателей политических партий, мы направили запрос в Генеральную прокуратуру о проведении проверки и правовой оценки. По официальной информации Генпрокуратуры, на день голосования зафиксированы нарушения со стороны 34 человек. Среди них пять человек в день выборов проводили предвыборную агитацию. В период запрета - 12 человек. Все они привлечены к ответственности", - сказал Абдиров на брифинге в ЦИК.

Отметил он и другие нарушения.

"До сих пор сохраняется традиция семейного голосования, то есть голосования за членов семей и других близких. Нарушения в подавляющем большинстве зарегистрированы в отношении ряда членов участковых избирательных комиссий. Факты имели место несмотря на систематическое, постоянное электоральное обучение", - сказал Абдиров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:09
110
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх