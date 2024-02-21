Глава ЦИК посетил Туркестанскую область

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров с рабочей поездкой посетил Туркестанскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

Нурлан Абдиров встретился с 40 молодыми избирателями Отырарского района и отметил масштабные изменения в избирательной системе в рамках конституционной реформы 2022 года, инициированной Главой государства, подробно разъяснил вопросы по переизбранию депутатов районных маслихатов.

Глава Центризбиркома акцентировал внимание на стратегических перспективах дальнейшего развития комиссии и определения таких ее элементов, как видение, миссия, ценности, принципы, цели, приоритеты.

"Наша миссия – содействовать участию граждан в управлении государством посредством свободных выборов", - отметил он.

Также Абдиров остановился на итогах международной научно-практической конференции к 30-летию ЦИК, в рамках которой были изданы Комментарий к Конституционному закону "О выборах в РК", втором Информационного сборника о выборах и референдумах, проведенных с 2012 по 2023 годы, а также Монография о развитии избирательной системы государства "Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан – 30 лет. Трансформация избирательной системы Республики Казахстан".

В рамках поездки по региону экземпляры данных изданий были переданы библиотекам Отырарского и Сауранского районов, Международного университета туризма и гостеприимства.

Затем молодые люди приняли активное участие в онлайн-анкетировании по актуальным вопросам электоральной сферы.

Как показали результаты опроса, 91,2% молодых людей считают, что кандидат в президенты должен обязательно иметь стаж работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, 64,7% респондентов выразили мнение, что граждане, признанные судом виновными в совершении преступления и содержащиеся в местах лишения свободы, не должны обладать правом на голосование.

Большинство респондентов (60,7%) считают, что нужно ввести запрет на фотографирование (селфи) с заполненным бюллетенем на избирательных участках, по вопросам интернет-голосования 50% опрошенных допускают возможность манипуляций голосами избирателей, а еще 35,3% не доверяют электронным системам голосования, 79,4% респондентов считают традиционный бюллетень наиболее надежным способом голосования.

Также глава ЦИК встретился с членами территориальной избирательной комиссии Отырарского района, проверив их готовность к проведению довыборов в районный маслихат. Он ознакомился с работой ТИК и акцентировал внимание недавно приступивших к работе членов ТИК на профессионализме и ответственности.

Глава Центризбиркома ознакомился с работой нового состава окружной избирательной комиссии №7 в поселке Маякум Отырарского района. Здесь прошла проверка готовности к проведению довыборов в районный маслихат.

В Туркестане Абдиров провел совещание с членами областной территориальной комиссии.

Во второй день поездки главы ЦИК встретился с 80 молодыми избирателями области, депутатами, представителями НПО и политических партий.

На встрече представитель партии "Respublica" Биназар Бейбит отметил важность введения 30% квоты для молодежи, женщин и лиц с инвалидностью, а также появления в бюллетене графы "против всех", которые стали возможны в рамках конституционной реформы 2022 года. Он предложил рассмотреть возможность введения ответственности для избранных депутатов маслихатов и акимов в случае если они покидают свои должности в короткие сроки после избрания.

В свою очередь, депутат маслихата Казыгуртского района Айбек Молдасапаров не согласился с бытующим в обществе мнением о том, что в некоторых случаях все члены участковых избирательных комиссий, расположенных в организациях образования, являются педагогами и с их стороны допускаются нарушения. Он отметил, что всего один-два члена в таких комиссиях являются педагогами, а остальные члены комиссии представляют другие сферы деятельности и предложил на постоянной основе повышать правовой и профессиональный уровень составов избиркомов всех уровней.

По результатам онлайн-анкетирования участников встречи по актуальным электоральным вопросам, подавляющее большинство (79%) респондентов считают, что кандидат в президенты должен обязательно иметь стаж работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, почти половина участников (47,9%) поддерживают мнение, что граждане, признанные судом виновными в совершении преступления и содержащиеся в местах лишения свободы, не должны обладать правом на голосование.

49,3% респондентов выступают за запрет на фотографирование (селфи) с заполненным бюллетенем на избирательных участках, по вопросам интернет-голосования 49,3% допускают возможность манипуляций голосами избирателей, 46,5% респондентов считают традиционный бюллетень наиболее надежным способом голосования.

В рамках визита Нурлан Абдиров принял участие в семинаре "Теоретические и практические основы организации избирательного процесса в РК" для членов территориальных и участковых избирательных комиссий, председателей территориальных избирательных комиссий Жамбылской, Кызылординской областей и Шымкента. В ходе семинара заместитель заведующего отделом организации электорального обучения аппарата ЦИК РК Тусуп Рыспеков и главный эксперт отдела организации избирательного процесса Дастан Даулетияров ознакомили участников с основами развития электорального обучения и ролью территориальных избирательных комиссий в современной избирательной системе. Для участников семинара было организовано мероприятие, основанное на практических кейсах. Все участники семинара получили исчерпывающие ответы на свои вопросы.

Кроме того, глаава Центризбиркома провел рабочее совещание с председателями ТИК Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей и Шымкента. Председатели доложили о готовности к предстоящим 31 марта довыборам, обучению вновь избранных членов избирательных комиссий. Председатель ЦИК обратил внимание членов избирательных комиссий на необходимость проведения выборов в строгом соответствии с избирательным законодательством.

В селе Шорнак Абдиров встретился с членами Сауранской районной избирательной комиссии и посетил избирательный участок, обратив особое внимание на необходимость обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью и создание условий для работы наблюдателей.