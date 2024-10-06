Глава ЦИК Азербайджана прокомментировал ход референдума по АЭС

Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов в составе международных наблюдателей следит за ходом референдума по строительству АЭС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Он поделился своими наблюдениями.

"Азербайджан с большой делегацией приехал наблюдать за референдумом, потому что мы считаем, что это историческое событие в Казахстане. У нас в составе нашей делегации 16 человек. Они представляют Мили-Мажилис, то есть парламент Азербайджана, Центризбирком. Посол Азербайджана и его миссия здесь выделила три человека. То есть в общей сложности мы с утра, начиная с открытия участков, где-то около 30 участков обошли и посмотрели, как проходит референдум", - сказал глава ЦИК Азербайджана.

Он отметил активность и настрой голосующих.

"Чувствуется, что народ очень серьёзно относится к этому. Чувствуется, что народ приходит и голосует нормально. Все участки, в общем-то, оснащены достаточно на высоком уровне, чтобы люди могли свободно прийти и проголосовать", - добавил Панахов.

Ранее сообщалось, что государственный советник Ерлан Карин отдал свой голос на участке, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании предложил вынести важный для страны вопрос строительства атомной электростанции на общенациональный референдум.

Через год, выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана с очередным посланием народу Казахстана, глава государства объявил дату референдума - 6 октября 2024 года.

Вопрос, вынесенный на референдум, звучит следующим образом: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

По закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. По последним данным, это 12 244 683 человека.

Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.