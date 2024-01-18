Глава Сoursera привел в пример опыт Казахстана

На Всемирном экономическом форуме генеральный директор Coursera Джефф Маджонкальда остановился на достижениях Казахстана в образовательной платформе Coursera, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

В Давосе проходит 54-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума. В мероприятии также принимают участие более 60 Глав государств и правительств, около 300 министров и других политических лидеров.

В своей речи генеральный директор Coursera рассказал о Казахстане как об успешном примере институционального сотрудничества между правительством и бизнесом, поделился успехами партнерства с Министерством науки и высшего образования РК.

"Мы видим сотрудничество между правительством и бизнесом, правительством и вузами, где мы работаем с Казахстаном и Министерством высшего образования и науки РК. Правительство не против системы кредитования, но фактически спонсирует путем выделения субсидий на отраслевые лицензионные сертификаты, предоставив 1000 лицензий для 25 различных государственных и частных программам образования. Таким образом, спонсируется пилотный запуск программы для того, чтобы университеты не сталкивались с финансовым барьером, дабы начать видеть возможности, которые могут внести изменения в учебные программы, доступные студентам", - отметил Маджонкальда.

На сегодняшний день из 25 региональных вузов 47 248 студентов прошли 70 112 курсов на платформе Coursera и получили сертификаты. В частности, 27 тыс. курсов прошли на казахском языке, 2600 курсов на английском языке, около 1300 курсов на русском языке.

Напомним, в сентябре 2022 года в целях развития сотрудничества и расширения доступа казахстанских граждан к курсам ведущих зарубежных профессоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компанией Coursera.