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Глава "СК-Фармация" досрочно освобожден от должности

Сегодня, 15:04
АВТОР
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factcheck.kz Сегодня, 15:04
Сегодня, 15:04
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Фото: factcheck.kz

Председатель Правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев досрочно освобожден от занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

“Полномочия Председателя Правления ТОО "СК-Фармация" Искалиева Ерхата Сериковича прекращены досрочно. В соответствии с приказом Министра здравоохранения РК он освобожден от занимаемой должности с 18 июня”, - говорится в сообщении.

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