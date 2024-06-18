Глава "СК-Фармация" досрочно освобожден от должности
Сегодня, 15:04
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Сегодня, 15:04Сегодня, 15:04
51Фото: factcheck.kz
Председатель Правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев досрочно освобожден от занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.
“Полномочия Председателя Правления ТОО "СК-Фармация" Искалиева Ерхата Сериковича прекращены досрочно. В соответствии с приказом Министра здравоохранения РК он освобожден от занимаемой должности с 18 июня”, - говорится в сообщении.
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