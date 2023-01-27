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capital.kz Сегодня, 11:07
1000
Сегодня, 11:07
1000
Фото: capital.kz

Глава шымкентского КТЖ брал взятки за трудоустройство подчиненных - Антикор

Руководитель шымкентского филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" изобличен в неоднократном получении взяток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу. 

"Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении руководителя шымкентского филиала ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" и ряда его подчиненных, которые изобличены в системной даче и получении взяток за трудоустройство на должности приемщика поездов, кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов и других", - говорится в сообщении временно исполняющего обязаности руководителя в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент Даурен Ергарин.

Отметим, досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

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#взятка #ктж #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:07
1000
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