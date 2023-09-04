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Глава сети суши-маркетов занимался закладкой наркотиков в Актау

Сегодня, 12:32
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 12:32
Сегодня, 12:32
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Фото: Polisia.kz

К 10 годам лишения свободы приговорил актауский суд руководителя сети суши-маркетов и его помощника за приобретение, хранение и перевозку мефедрона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Polisia.kz.

34-летний мужчина работал руководителем сети суши-маркетов в Актау и параллельно занимался закладкой наркотиков. Помогал ему в этом 32-летний сотрудник. Задания и координаты по закладке они получали в приложении Telegram. Там же они находили информацию о фасовке оптовых и мелкооптовых партий психотропных веществ.

Полицейские обыскали офис компании и места жительства подозреваемых и нашли 692 грамма синтетического наркотика мефедрон. Наркотик был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

Обвинение было выдвинуто по статье 297 части 3 пунктам 1 и 3 Уголовного кодекса РК “Совершенные группой лиц по предварительному сговору приобретение, хранение, перевозка наркотических, психотропных веществ, их аналогов в целях сбыта, в особо крупном размере”. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области приговорил закладчиков к 10 годам лишения свободы.

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