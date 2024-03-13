Глава регионального бюро ВОЗ отметил успехи в системе здравоохранения Казахстана

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. Стороны обсудили совместную работу правительства РК и ВОЗ по достижению Целей устойчивого развития в области здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках двухгодичного соглашения о сотрудничестве на 2024-2025 годы особое внимание уделяется вопросам обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, укрепления здоровья населения и повышения кадрового потенциала.

ВОЗ является важным стратегическим партнёром Казахстана в области здравоохранения. Результатом совместной работы, в том числе посредством технической и экспертной поддержки, стало снижение показателей заболеваемости населения болезнями органов дыхания, системы кровообращения, смертности, в том числе от злокачественных новообразований. Приверженность принципам Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи способствовала снижению уровня материнской и младенческой смертности в стране, увеличению продолжительности жизни.

"Казахстан продвигает важность укрепления первичной медико-санитарной помощи. Инициатива нашего президента по созданию Коалиции стран по ПМСП поддержана генеральным директором ВОЗ и государствами-членами организации. Важным шагом нашей совместной работы станет запуск Коалиции стран по ПМСП с участием государств-членов и партнёров по развитию в рамках 78-ой Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве", — сказал Олжас Бектенов, отметив, что в Казахстане усиленно расширяется охват услугами в области охраны здоровья как в учреждениях здравоохранения, так и для оказания помощи на дому.

Глава регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил значительные успехи в повышении устойчивости национальной системы здравоохранения Казахстана.

По итогам встречи отмечены направления для усиления дальнейшей работы по повышению качества оказываемых медицинских услуг в целях достижения высокого уровня здоровья населения.