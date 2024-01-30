Глава правительства дал ряд поручений по поддержке МСБ в Казахстане

Вопросы дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса обсуждены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Алихана Смаилова, благодаря принятым мерам доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны увеличилась до 36,5%, а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 40%. Для достижения этой цели уже сейчас внедряется новая регуляторная политика в предпринимательской деятельности.

Смаилов подчеркнул, что проводимая реформа "с чистого листа" повышает эффективность стимулирующих мер для активизации бизнеса. На сегодня девять тысяч излишних требований уже исключены. Около одной тысячи оставшихся таких требований исключаются в рамках законопроекта по ведению бизнеса. Этот документ сейчас находится на рассмотрении в Сенате.

Также премьер-министр отметил, что введены новые формы государственного контроля. С этого года запущена автоматизированная система управления рисками в сферах контроля и надзора. В результате значительно сократятся плановые проверки бизнеса и случаи привлечения предпринимателей к ответственности. Таким образом, бизнес почувствует снижение административной нагрузки.

"В рамках налогового стимулирования, с прошлого года внедрен режим розничного налога по ставке 4%. С введением единого платежа с фонда оплаты труда микро- и малому бизнесу снижена общая финансовая нагрузка с 34,5% до 20%. В то же время остаются нерешенными некоторые вопросы, которые сдерживают развитие предпринимательства", - отметил глава правительства.

В качестве примера Смаилов отметил, что акиматы не справляются с растущими потребностями бизнеса по подключению к базовой инфраструктуре.

"Регионам необходимо оперативнее подводить инженерные сети и коммуникации для своевременного ввода в эксплуатацию запланированных проектов. В целом для решения проблемных вопросов бизнеса при правительстве действует Совет отечественных предпринимателей. На еженедельной основе в стенах правительства проводятся совещания по решению вопросов бизнеса с участием Нацпалаты "Атамекен", - сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что такое конструктивное взаимодействие и принимаемые меры по развитию малого и среднего бизнеса служат достижению нашей главной цели – обеспечению устойчивости экономики страны.

Он отметил, что необходимо обеспечить переход на сервисную модель налогообложения, где акцент будет сделан на оказание поддержки бизнесу.

"Министерству нацэкономики следует пересмотреть подходы в администрировании налога на добавленную стоимость для сокращения сроков его возврата. Также, следует ускорить проработку норм для стимулирования новых проектов в обрабатывающей промышленности с отменой отдельных налогов на три года. Необходимо оптимизировать количество налогов на 20%, а форм налоговой отчетности - на 30%", - поручил премьер-министр.

Он также отметил, что вокруг крупных системообразующих предприятий нужно создавать условия для работы отечественного предпринимательства.

"Следует активнее использовать офтейк-контракты, которые будут способствовать локализации и открытию новых производств. В свою очередь, применение офсетных договоров позволит осуществить трансферт технологий и привлечь дополнительные инвестиции. Министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами необходимо проработать меры по стимулированию заключения таких долгосрочных договоров", - сказал Смаилов.

Глава правительства заявил, что предприниматели должны нести встречные обязательства.