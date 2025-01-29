С 29 по 31 января состоится рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках российско-казахстанских переговоров 29-30 января в Астане планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено дальнейшему развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях.

30-31 января Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, на котором будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств – членов ЕАЭС, функционирования евразийского рынка, макроэкономической ситуации и реализации совместных инициатив.

31 января Михаил Мишустин примет участие в пленарной сессии 7-го цифрового форума Digital Almaty 2025: "Industrial AI: технологии для новой эры". Мероприятие объединит государственных деятелей, экспертов, учёных и предпринимателей для обсуждения инноваций и передовых технологий, определяющих будущее цифровой трансформации в ключевых отраслях экономики.