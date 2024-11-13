Глава правительства Греции принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан

На полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что Греция является надежным партнёром Казахстана в Европейском Союзе, отметив, что Афины входят в пятёрку крупнейших торговых партнёров Астаны среди стран ЕС.

В свою очередь Кириакос Мицотакис отметил огромный потенциал для укрепления казахско-греческого сотрудничества и выразил готовность к расширению взаимодействия по всему спектру двусторонней повестки дня.

В ходе встречи стороны подтвердили приверженность укреплению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, а также подчеркнули важность диверсификации взаимной торговли. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития энергетики, декарбонизации экономики.

Участники встречи достигли договорённости поддерживать активный политический диалог. Глава правительства Греции с воодушевлением принял приглашение Касым-Жомарта Токаева совершить визит в Казахстан.