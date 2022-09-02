Глава полиции Алматы вышел в город и закрасил рекламу наркотиков

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Глава полиции Алматы Арыстангани Заппаров совместно с участниками проекта "Наркостоп" закрасил рекламу наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Заппаров уточнил, что сам вышел на улицу после того, как глава государства в Послании народу Казахстана заявил об угрозе наркомании и наркобизнеса стране.

"Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что с учётом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер. В этой части важна роль общественных объединений. Накануне я в неформальной обстановке встретился с волонтёрами общественного движения "Наркостоп". Им огромное спасибо за рутинный труд, за огромную лепту, которую они вносят, чтобы очистить наш город. Я сегодня готов с вами поработать", — уточнил Заппаров.

По данным руководителя проекта "Наркостоп" Нуржана Жакупова, менее чем за год его команда увеличилась в 30 раз — до 1200 постоянных волонтёров.

"При активном участии полиции Алматы с начала года наше волонтёрское движение закрасило 170 тысяч граффити с рекламой наркотиков. Мы считаем, что в текущей ситуации, учитывая скорость распространения синтетической наркомании, каждый член нашего общества должен принять активное участие в содействии полиции и внести свой пассивный вклад. Не оставаться равнодушным к надписям на стенах, ведь каждая такая надпись — это чья-то судьба. Это наша общая проблема, общество и полиция должны сплотиться единым фронтом в её решении", — резюмировал Нуржан Жакупов.

Накануне Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил о необходимости разработки комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Президент подчеркнул, что большую угрозу здоровью нации несёт растущее потребление синтетических наркотиков. Глава государства подчеркнул негативную динамику доступности синтетических наркотиков. Так, за последние три года объём изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз.