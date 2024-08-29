Глава Нацбанка высказался о рисках девальвации тенге

Председатель Национального банка нашей страны Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, есть ли риски девальвации тенге, передаёт BaigeNews

"Я прошу прощения, может быть, что даже немножко к этому так отношусь (он засмеялся – Прим. Ред.). Но, во-первых, термин "административная девальвация" мне не совсем знаком. Но я понимаю, откуда ветер дует: что по какому-то административному решению в одночасье курс был вот такой, потом кто-то написал, и курс сделали такой, такого не будет", - сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, девальвации 2014-2015 годы делались в режиме фиксированного курса, когда в течение с 2009 по 2014 годы он держался на уровне 150 тенге. И он не зависел от того, сколько мы продали, сколько мы купили, какой был экспорт, какой был импорт, какой платежный баланс складывался.