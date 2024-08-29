Глава Нацбанка высказался о рисках девальвации тенге
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Председатель Национального банка нашей страны Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, есть ли риски девальвации тенге, передаёт BaigeNews
"Я прошу прощения, может быть, что даже немножко к этому так отношусь (он засмеялся – Прим. Ред.). Но, во-первых, термин "административная девальвация" мне не совсем знаком. Но я понимаю, откуда ветер дует: что по какому-то административному решению в одночасье курс был вот такой, потом кто-то написал, и курс сделали такой, такого не будет", - сказал Тимур Сулейменов.
По его словам, девальвации 2014-2015 годы делались в режиме фиксированного курса, когда в течение с 2009 по 2014 годы он держался на уровне 150 тенге. И он не зависел от того, сколько мы продали, сколько мы купили, какой был экспорт, какой был импорт, какой платежный баланс складывался.
"Всю вот эту разницу, вот эту дельту компенсировал Национальный банк. Он либо покупал, либо продавал, тратя при этом свои золотовалютные резервы. Это был режим фиксированного валютного курса. В 2015 году мы от него ушли. И мы сказали, курс будет плавать сам по себе: какой спрос, какое предложение, таким и будет курс. Административной девальвации при режиме плавающего курса тенге не бывает. У нас есть модели, по своим цифрам мы всегда готовы рассказать и показать", - подчеркнул глава Нацбанка.
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