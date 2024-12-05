Глава Нацбанка сделал заявление по инфляции и курсу тенге

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов 5 декабря выступил с докладом на пленарном заседании Сената Парламента, передаёт BaigeNews.kz.

"Следует отметить недавнее ослабление тенге против доллара. Это дополнительный проинфляционный фактор. Он также влияет на инфляционные ожидания", - сказал глава Нацбанка.

По его словам, инфляция является важнейшим фактором, влияющим на покупательную способность населения и стабильность экономики. Высокая и нестабильная инфляция приводит к обесцениванию сбережений и доходов граждан, что стимулирует их переход к активам в иностранной валюте. Для бизнеса это создает сложности в долгосрочном планировании, снижает мотивацию к инвестициям и замедляет экономический рост.

"Поэтому борьба с инфляцией и её стабилизация остаются приоритетами нашей экономической политики. В соответствии с поручением Главы государства мы будем продолжать тесное сотрудничество с Правительством для координации наших политик. Национальный банк будет принимать обоснованные и сбалансированные решения для достижения цели по инфляции в 5%. Это создаст условия для повышения благосостояния граждан и устойчивого роста нашей экономики", - отметил Тимур Сулейменов.

Ранее эксперт сообщил о будущем казахстанской валюты.