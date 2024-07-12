Глава Нацбанка рассказал каким может быть курс тенге

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, каким может быть курс тенге к доллару по итогам 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы живем в Республике Казахстан, у нас национальная валюта - тенге. Мы ведем расчеты, получаем зарплату, кладем на депозит и получаем кредиты в тенге. Поэтому нас должен волновать именно наш тенге, как наш тенге, какая у нас инфляция складывается. Курс доллара должен нас волновать может в таких информационных целях, экспертных целях, и когда мы выезжаем за границу", - сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, фундаментальные факторы у Казахстана неплохие.

"Темп роста у экономики замедлился по сравнению с прошлым годом, но, тем не менее, он есть - более 3%, экономика растет. Инвестиции находятся тоже в позитивной зоне. Платежный баланс у нас с лагом подготавливается, за первый квартал платежный баланс у нас 1,8 миллиардов плюсом. Это все хороший фундаментальные факторы, чтобы тенге основался крепким", - заверил он.

Укрепления же тенге он объясняет рыночным фактором.

"Это можно сравнить, извиняюсь, хоть с картошкой, хоть с цементов, хоть с кирпичами. То есть, когда мы на нашем рынке, на казахстанской фондовой бирже продавали рыночно – то есть банки продавали, компании продавали доллар, и тут мы выходили, Нацбанк по просьбе правительства брал из Нацфонда небольшие объемы продавал на рынке - это означало, что вот "на базаре продавали картошку одни продавцы, а потом взяли откуда-то со склада, привезли еще два камаза, и начали продавать в гораздо больших объемах. Из-за этого цена на этот продукт снизилась. Но как только эти камазы уехали, а другие не подъедут, цена придет в фундаментальное равновесие. Поэтому сейчас тенге приблизился к своим фундаментальным значениям", - пояснил глава Нацбанка.

Во второй половине года, заявил он, фундаментальные факторы будут оставаться такими же.