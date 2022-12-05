Глава Нацбанка объяснил повышение базовой ставки

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов дал подробное разъяснение о базовой ставке Национального банка, передает BaigeNews.kz. Сегодня Комитет по денежно-кредитной политике НБ принял решение повысить базовую ставку с 6 декабря 2022 года до 16,75%.

"Решение направлено на снижение инфляционного давления и стабилизацию инфляционных ожиданий. Решение было принято на основе анализа фактических данных и обновленных прогнозов, горизонт которых продлен до 2025 года. Мы приблизились к окончанию цикла повышения базовой ставки. Принятые меры позволили обеспечить стабильность финансового рынка и поддержать сберегательную активность субъектов экономики. Мы видим это в следующих проявлениях:

1) С июня наблюдается приток депозитов в тенге. Общий объем депозитов достиг исторического максимума в 30 трлн тенге. Долларизация депозитов снизилась с максимума текущего года 38,4% в феврале до 35,3% на конец октября;

2) Валютный рынок сбалансирован. С апреля текущего года Национальный Банк не проводит интервенции по продаже иностранной валюты. Мы продолжим придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов в экономике.

3) Кредитование, несмотря на общее замедление, находится в положительной зоне. Взвешенная политика позволяет сохранять положительный темп роста кредитования банками экономики. Так, в октябре текущего года кредиты экономике в годовом выражении выросли на 24,9%, до 21,5 трлн тенге, за счет кредитования населения и бизнеса в тенге, а с начала текущего года – рост на 16,1%", - сказал Пирматов.

По его словам, текущее решение по базовой ставке укрепит данные процессы, способствуя достижению цели по инфляции в среднесрочном периоде. В дальнейших решениях будет приниматься во внимание соответствие фактической инфляции прогнозным оценкам.

По данным Нацбанка, инфляция в годовом выражении в ноябре 2022 года достигла 19,6%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%.

"При этом мы видим, что базовая инфляция продолжает формироваться на высоком уровне. Если говорить об инфляции в месячном выражении, то в ноябре текущего года, несмотря на замедление до 1,4% по сравнению с предыдущими 2 месяцами, ее уровень остается высоким, существенно превышая многолетние средние уровни. Инфляционные ожидания населения остаются вблизи исторических максимумов. Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в ноябре текущего года составила 18,2%. Инфляционные ожидания предприятий в IV квартале текущего года также достигли рекордных значений и составили 17,6%", - пояснил глава НБ.

В условиях разрывов цепочек поставок незаякоренные инфляционные ожидания стимулируют потребление товаров как краткосрочного, так и длительного использования, и приводят к устойчивому инфляционному давлению.

Кроме того, проведение плановых и внеплановых ремонтов на месторождениях и задержки с доставкой казахстанского экспорта на мировой рынок сказались на росте экономической активности. За десять месяцев 2022 года реальный ВВП замедлился до 2,5%, что связано с более умеренной, чем предполагалось, добычей нефти. В то же время ненефтяные сектора экономики, такие как сельское хозяйство, связь, строительство, обрабатывающая промышленность, растут более быстрыми темпами.

"Продолжается переориентация логистических цепочек импорта п отребительских товаров на новые торговые маршруты. В результате возрастают издержки, связанные со сменой привычных торговых маршрутов, поиск новых поставщиков из других стран. Объемы импорта косвенно подтверждают устойчивость спроса как предприятий, так и населения. Стабильный спрос подкреплен ростом потребительского кредитования и превышает возможности предложения. В то же время он сдерживается высокой инфляцией и замедлением темпов роста реальных доходов населения. Так, по данным Бюро национальной статистики, рост реальных доходов населения снизился с 7,1% в первом квартале до 0,5% в третьем квартале, а темпы роста реальной заработной платы снизились с 12,7% до 5,8% соответственно", - сообщили в Нацбанке.

Инвестиционная активность по сравнению с потребительским спросом демонстрирует более активный рост. По итогам 10 месяцев инвестиции в основной капитал выросли на 6,7%. В отраслевом разрезе положительная инвестиционная активность отмечается практически во всех основных секторах экономики.

"В качестве основных факторов внешнего сектора выделю неопределенность геополитической обстановки и высокий уровень цен на продовольствие. Данные факторы продолжат быть основными при принятии решений в дальнейшем. Индекс ФАО в октябре текущего года остался практически неизменным. При этом цены на зерновые повысились на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В базовом сценарии ожидается плавное снижение внешних цен на продовольствие, однако их уровень будет оставаться высоким", - говорится в обращении Галымжана Пирматова.

Он сказал, что глобальная экономика продолжает замедляться. Согласно последним прогнозам МВФ, темпы роста мировой экономики в этом году замедлятся до 3,2%. В 2023 году замедление продолжится, темпы роста составят не более 2,7%. Инфляция в большинстве стран мира продолжает ускоряться и достигать максимумов за несколько десятилетий. Ожидается, что во многих странах пик инфляции придется на первый квартал 2023 года, а возвращение – к целевым значениям к концу 2024 года.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 13 января 2023 года в 14:00 по времени города Астаны.