Глава МВД выразил соболезнования семьям погибших в страшном ДТП полицейских
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Министр внутренних дел Ержан Саденов в социальных сетях выразил соболезнования родным и близким сотрудникам полиции, погибших в страшном ДТП в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Выражаю искренние соболезнования семьям и близким сотрудников полиции, трагически погибших при исполнении служебного долга по обеспечению безопасности граждан на трассе "Мерке-Шу-Бурылбайтал". Их заслуги перед страной неоценимы. Будет оказана полная поддержка и необходимая помощь семьям погибших. Ход расследования обстоятельств происшествия на моем личном контроле", — написал глава МВД.
Напомним, в ночь на 17 августа в результате аварии погибли шесть человек, в том числе двое полицейских. Один из них — многодетный отец, воспитывавший 11 детей.
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