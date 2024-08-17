Глава МВД выразил соболезнования семьям погибших в страшном ДТП полицейских

Министр внутренних дел Ержан Саденов в социальных сетях выразил соболезнования родным и близким сотрудникам полиции, погибших в страшном ДТП в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Выражаю искренние соболезнования семьям и близким сотрудников полиции, трагически погибших при исполнении служебного долга по обеспечению безопасности граждан на трассе "Мерке-Шу-Бурылбайтал". Их заслуги перед страной неоценимы. Будет оказана полная поддержка и необходимая помощь семьям погибших. Ход расследования обстоятельств происшествия на моем личном контроле", — написал глава МВД.

Напомним, в ночь на 17 августа в результате аварии погибли шесть человек, в том числе двое полицейских. Один из них — многодетный отец, воспитывавший 11 детей.