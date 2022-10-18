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  • Глава МВД предлагает изолировать домашних тиранов, не дожидаясь заявления жертв
zabrab75.ru Сегодня, 11:43
174
Фото: zabrab75.ru

Глава МВД предлагает изолировать домашних тиранов, не дожидаясь заявления жертв

С начала 2022 года в полицию поступило более 100 тысяч обращений о бытовых скандалах, передает BaigeNews.kz. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании правительства сообщил, с какими трудностями сталкиваются полицейские при решении вопроса с семейными дебоширами. 

"В связи с тем, что нужно заявление потерпевшего по этим видам правонарушений, мы не можем проводить какие-то административные расследования. Поэтому сегодня мы внесли предложения, чтобы уйти от регистрационного характера заявления к выявительному, то есть, если он (полицейский) прибыл и видит, что имеется дома скандал, ссора, причинение каких-то телесных повреждений, агрессор в алкогольном состоянии, то почему мы не должны проявить реакцию со стороны государства? То есть его изолировать без заявления, принять меры. Сегодня мы вопрос ставим о комплексном подходе. То есть, если мы забираем агрессора, то должно быть достаточно у нас и медвытризвителей, и других мест, где мы можем его изолировать", - сказал Ахметжанов. 

Глава МВД предложил дать возможность участковым забирать семейного тирана, если о факте бытового насилия в полицию сообщили соседи или дети.

"На месте сам факт подлежит регистрации и будут потом разбираться, есть там состав уголовного правонарушения или нет. Потому что мелкие стычки переходят в уголовные правонарушения. Безнаказанность порождает вседозволенность, поэтому должная реакция со стороны государства должна быть на эти правонарушения", - отметил министр. 

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#бытовое насилие #МВД
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 11:43
174
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