Глава МВД предлагает изолировать домашних тиранов, не дожидаясь заявления жертв

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С начала 2022 года в полицию поступило более 100 тысяч обращений о бытовых скандалах, передает BaigeNews.kz. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании правительства сообщил, с какими трудностями сталкиваются полицейские при решении вопроса с семейными дебоширами.

"В связи с тем, что нужно заявление потерпевшего по этим видам правонарушений, мы не можем проводить какие-то административные расследования. Поэтому сегодня мы внесли предложения, чтобы уйти от регистрационного характера заявления к выявительному, то есть, если он (полицейский) прибыл и видит, что имеется дома скандал, ссора, причинение каких-то телесных повреждений, агрессор в алкогольном состоянии, то почему мы не должны проявить реакцию со стороны государства? То есть его изолировать без заявления, принять меры. Сегодня мы вопрос ставим о комплексном подходе. То есть, если мы забираем агрессора, то должно быть достаточно у нас и медвытризвителей, и других мест, где мы можем его изолировать", - сказал Ахметжанов.

Глава МВД предложил дать возможность участковым забирать семейного тирана, если о факте бытового насилия в полицию сообщили соседи или дети.