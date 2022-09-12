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  • Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских за помощь путешественнику
Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских за помощь путешественнику Сегодня, 13:22
46

Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских за помощь путешественнику

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время визита в Казахстан наградил полицейских из Мангистау. Сотрудники полиции Мунайлинского района оказали помощь белорусскому туристу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Во время визита в Казахстан глава МВД Беларуси наградил Максата Кадырбая и Жанболата Тажибаева. Сотрудники патрульно-постовой службы Мунайлинского района оказали помощь белорусскому туристу, который оказался в трудной ситуации.

"Вручая награды, Иван Кубраков отметил, что высоко ценит поступок офицеров, проявивших лучшие человеческие качества. Министр пригласил их посетить Беларусь, отметив, что им, как и всему казахстанскому народу, всегда будут рады", - рассказал Турлыбек.

Напомним, двое патрульных во время ночного дежурства помогли идущему пешком к морю путешественнику из Беларуси. Мужчина остался без денег, а стражи порядка помогли ему с ночлегом и отвезли к морю.

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#награда #полиция #турист
Сегодня, 13:22
46
Журналист

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