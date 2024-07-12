Глава МЦРИАП раскрыл детали визита Павла Дурова в Казахстан

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев высказался о визите основателя Telegram Павла Дурова в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Показывали ему несколько школ, Боровое, Алматы. Преждевременно детали говорить не хочу, потому что мы ожидаем, что он сам оповестит о своем приезде более подробно. Не хочу на эту территорию сейчас заступать, но дополнительные пояснения после его публикации готов буду дать", - сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, Павел Дуров сказал, что ему понравилось в Казахстане.

"Просто хочу подчеркнуть, что он отметил хорошо развитый человеческий капитал, хорошие институциональные реформы, которые созданы, он отметил хороший бизнес-климат в нашей стране и хорошую природу. Эти вертикали ему очень понравились. Думаю, что более подробно он сам об этом скажет", - резюмировал глава МЦРИАП.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров прибыл в Казахстан по приглашению властей.