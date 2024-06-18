Глава МЦРИАП пригласил Павла Дурова в Казахстан
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства высказался о визите Павла Дурова в Кыргызстан, передаёт BaigeNews.kz.
"Я в курсе, что он приезжал, был на Иссык-Куле. Я лично знаком с его непосредственной командой. С Павлом Дуровым ещё не знаком, но в принципе меня заверили, что моё приглашение, приглашение моих коллег ему передали. Я думаю, что в каком-то будущем он посетит Казахстан. Я надеюсь на это. Я сам лично буду прикладывать к этому усилия", - сказал Жаслан Мадиев.
По его словам, им есть что обсуждать. В том числе запуск совместных лаборатории и многое другое.
"Вы знаете, что Telegram - это высокотехнологичная компания. Недавно они объявили ряд инициатив по интеграции с компаниями из блокчейн-технологий, криптоиндустрии, запускают платформу для приложений в сфере блокчейн. Поэтому, я думаю, есть, что обсуждать, высокотехнологичные проекты. Будем работать над этим", - заявил он.
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