Глава МЦРИАП пригласил Павла Дурова в Казахстан

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства высказался о визите Павла Дурова в Кыргызстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Я в курсе, что он приезжал, был на Иссык-Куле. Я лично знаком с его непосредственной командой. С Павлом Дуровым ещё не знаком, но в принципе меня заверили, что моё приглашение, приглашение моих коллег ему передали. Я думаю, что в каком-то будущем он посетит Казахстан. Я надеюсь на это. Я сам лично буду прикладывать к этому усилия", - сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, им есть что обсуждать. В том числе запуск совместных лаборатории и многое другое.