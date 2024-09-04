Глава МОТ выступил перед крупными работодателями Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Руководитель Международной Организации труда ILO Жильбер Унгбо впервые в Казахстане. Он выступил перед крупными работодателями страны на Съезде PARYZ в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Жильбер Унгбо отметил независимость Конфедерации работодателей.
"Для меня большая честь вступить в диалог с работодателями Казахстана. Я впечатлён прозрачным подходом к членству Конфедерации работодателей PARYZ. И меня впечатляют быстрые изменения. Мы видим, как вы растёте. От нескольких членов до крупных корпораций Казахстана, представленных во всех секторах страны", - сказал спикер.
Конфедерация PARYZ является единственным республиканским объединением работодателей Казахстана, признанным МОТ. А также единственным в РК членом-партнёром Международной организации работодателей. Сегодня в PARYZ входят 33 отраслевые ассоциации и 150 предприятий крупного и среднего бизнеса.
На Съезде работодателей к Конфедерации PARYZ присоединилась Группа компаний Фонда "Самрук-Казына", в которой работают 250 тысяч сотрудников.
"Мы верим в трипартизм. Это нужно укреплять. МОТ готовы продолжать работать с PARYZ по укреплению и развитию трипартизма в Казахстане. Сегодня мы стали свидетелями важного меморандума между ПАРЫЗ и Самрук-Казына. Этот меморандум - основа для укрепления роли работодателей в социально-экономическом развитии страны" - отметил Жильбер Унгбо.
По словам главы PARYZ Жумабека Жаныкулова, за 32 года Независимости страны руководитель МОТ впервые посещает Казахстан.
"От политики этой международной организации зависит очень многое. Визит господина Унгбо, я уверен, даст импульс качественному трёхстороннему диалогу между нашим правительством, казахстанскими профсоюзами и Конфедерацией PARYZ. Его личная позиция и мнение о нашей стране на глобальной арене очень важно для Казахстана", - сказал Жаныкулов.
Самое читаемое
- Муж накачивал жену наркотиками, насиловал её сам и приглашал десятки незнакомцев во Франции
- Кайрат Боранбаев: "Я не оскорблял Кержакова - это чья-то выдумка"
- Десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери в США
- Школьника убили в Актюбинской области в первый учебный день
- Бибигуль Тулегенову оскорбили и не пустили на борт самолёта Air Astana