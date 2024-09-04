Глава МОТ выступил перед крупными работодателями Казахстана

Руководитель Международной Организации труда ILO Жильбер Унгбо впервые в Казахстане. Он выступил перед крупными работодателями страны на Съезде PARYZ в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Жильбер Унгбо отметил независимость Конфедерации работодателей.

"Для меня большая честь вступить в диалог с работодателями Казахстана. Я впечатлён прозрачным подходом к членству Конфедерации работодателей PARYZ. И меня впечатляют быстрые изменения. Мы видим, как вы растёте. От нескольких членов до крупных корпораций Казахстана, представленных во всех секторах страны", - сказал спикер.

Конфедерация PARYZ является единственным республиканским объединением работодателей Казахстана, признанным МОТ. А также единственным в РК членом-партнёром Международной организации работодателей. Сегодня в PARYZ входят 33 отраслевые ассоциации и 150 предприятий крупного и среднего бизнеса.

На Съезде работодателей к Конфедерации PARYZ присоединилась Группа компаний Фонда "Самрук-Казына", в которой работают 250 тысяч сотрудников.

"Мы верим в трипартизм. Это нужно укреплять. МОТ готовы продолжать работать с PARYZ по укреплению и развитию трипартизма в Казахстане. Сегодня мы стали свидетелями важного меморандума между ПАРЫЗ и Самрук-Казына. Этот меморандум - основа для укрепления роли работодателей в социально-экономическом развитии страны" - отметил Жильбер Унгбо.

По словам главы PARYZ Жумабека Жаныкулова, за 32 года Независимости страны руководитель МОТ впервые посещает Казахстан.