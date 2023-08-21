Глава МИОР прокомментировал дискуссии относительно развития госязыка

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали прокомментировал дискуссии в обществе относительно развития казахского языка, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году, по данным министерства просвещения, 70% первоклассников выбрали школы с казахским языком обучения. И мы наблюдаем, что не только в сфере образования – во многих сферах растёт востребованность казахского языка. Казахский язык сейчас изучают представители разных этносов и это превратилось в тренд. Примерно 85% продукции в информационной отрасли выпускается на казахском языке. 70% интернет-контента, который потребляет молодёжь в возрасте 14-35 лет, составляет информация на казахском языке", — сказал министр в интервью на YouTube-проекте "Өзекті".