Глава Минздрава побывала на стройке сельских медобъектов в Акмолинской области
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Во время поездки в Акмолинскую область министр здравоохранения проинспектировала несколько сельских медицинских объектов, строящихся в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Всего в регионе по программе в этом году запланировано строительство 38 медицинских объектов, из них 3 медицинских пункта, 21 фельдшерско-акушерских пункта, 14 врачебных амбулаторий. Данные медорганизации будут обеспечивать медицинской помощью 43 тысячи сельских жителей.
"С медработниками в сёлах глава министерства обсудила вопросы качества медицинской помощи и охвата ОСМС самозанятых, сезонных работников. Далее речь шла о мерах социальной поддержки молодых специалистов на селе, как повышение заработной платы и создание жилищных условий", — говорится в сообщении.
Министр осмотрела строительство ФАПов в селах Қараменді батыр, Тонкерис, Ынтымак, побывала на месте возведения врачебных амбулаторий — в селах Арайлы, Нуресиль.
По итогам объезда сельских объектов здравоохранения было сказано о необходимости сдачи намеченных объектов до конца текущего года и обеспечения комфортных условий для получения медицинской помощи сельчанам.
Между тем, накануне пациенты Степногорской многопрофильной городской больницы в Акмолиской области пожаловались на качество еды в больничной столовой. По их словам, готовят невкусно. "Волосатые" котлеты, мясо с "ароматом" "китекэта" и черви в компоте – это далеко не весь список их претензий. Людей возмущает и то, что по факту немалые деньги из бюджета, которые тратятся на продукты, оказываются потом выброшенными на помойку.
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