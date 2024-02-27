Глава Минздрава назвала число медиков, которых планируют трудоустроить в райбольницы

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства заявила, что в 2024 и 2025 годах в районные больницы планируют трудоустроить 809 медработников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В 2024-2025 годах объекты многопрофильных центральных районных больниц будут обеспечены 486 врачами по профильным специальностям и 323 средними медицинскими работниками из числа молодых специалистов, обучавшихся за счет грантов акимов. Социальные пакеты будут предусмотрены за счет средств региона", - сказал Акмарл Альназарова .

По ее словам, трудоустраивать молодых специалистов планируют в рамках пилотного Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

Министр отметила, что всего в рамках первой задачи Нацпроекта планируется построить 655 объектов ПМСП. При этом, 92 объекта были построены в прошлом году, еще семь проектов завершаются с нарушением сроков, по 239 проектам имеется ПСД, 317 проектов находятся на рассмотрении госэкспертизы.

Альназарова сообщила также, что дополнительная потребность финансирования для строительства 498 объектов ПМСП в 2024 году составляет 99,6 миллиарда тенге.

Она также отметила, что в 2023 году было закуплено медицинской техники на общую сумму 10,5 миллиарда тенге. Это - диагностическое оборудование (УЗИ), лабораторное оборудование, реанимационное оборудование, рентген-диагностическое, физиотерапевтическое, хирургическое и эндоскопическое видеоинформационного оборудования. В 2024-2025 годы запланирован закуп ангиографов, МРТ, КТ на сумму 23,1 миллиарда тенге.

Возвращаясь к нехватке кадров, министр сообщила, что сейчас в селах не хватает 254 медицинских работников.