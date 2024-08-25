Глава Минцифры выразил поддержку Дурову и команде Telegram

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев написал пост в поддержку арестованного создателя Telegram Павла Дурова, передаёт BaigeNews.kz.

"Хочу выразить поддержку Павлу Дурову и команде Telegram в связи с недавними событиями. В субботу стало известно о задержании Павла французскими властями по обвинению в отсутствии модерации контента и отказе сотрудничать с правоохранительными органами. От лица Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан хочу подчеркнуть, что у нас сложился положительный опыт взаимодействия с командой Telegram. Мы не раз успешно и оперативно решали вопросы, связанные с утечкой персональных данных, борьбой с наркотрафиком и пресечением других незаконных действий в мессенджере", — написал Мадиев в Facebook.

Министр отметил, что команда Telegram всегда демонстрировала готовность к сотрудничеству ради обеспечения безопасности граждан, при этом оставаясь верной своим принципам защиты конфиденциальности и свободы слова.

"В Казахстане Telegram — самый популярный мессенджер, которым пользуются более 12 миллионов человек, что подчеркивает его значимость для нашего общества. Мы понимаем важность сохранения баланса между безопасностью и свободой в цифровом пространстве и готовы продолжать конструктивное сотрудничество с Telegram. Кроме того, в свой прошлый визит в Казахстан Павел Дуров стал одним из попечителей проекта "IQanat", направленного на поддержку казахстанских сельских детей, выделив 12 грантов на сумму $365 000. Он не просто выделил деньги, но и лично участвовал в изучении учебного процесса, отборе детей, ознакомился с их биографиями и успеваемостью школьников", — напомнил глава Минцифры.

Жаслан Мадиев подчеркнул, что благодарен команде Дурова за искреннюю заинтересованность в развитии детей.

"Надеемся на скорейшее разрешение этой ситуации", — написал министр.

Напомним, Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже поздним вечером 24 августа. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним были девушка и его телохранитель. СМИ пишут, что основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее на арест Дурова отреагировал Илон Маск. Пользователи Сети пытаются выяснить, что же теперь будет с платформой Telegram, где многие успели завести и развить собственные блоги. Заявление поводу ареста Дурова также опубликовал Союз журанлистов Казахстна.