Глава Минцифры встал на защиту терминалов документирования, которые не понравились казахстанцам

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Министр цифрового развития Багдат Мусин прокомментировал жалобы казахстанцев на проблемы с оформлением документов в новых терминалах, установленных в столичном ЦОНе, передаёт BaigeNews.kz.

Он заявил, что лично проверял эти терминалы после появления жалоб в соцсетях.

"Когда я пошёл на следующий день, тысячи удостоверений личности и паспортов были уже оформлены через такие терминалы. Терминалы, надо понимать, не выпускают удостоверения личности, они помогают упростить процесс документирования", - сказал Мусин.



По его словам, раньше, чтобы пройти процесс документирования, надо было прийти в ЦОН, стоять в очереди, получить талон, обратиться к оператору и после в миграционную полицию, где удостоверяли данные.

"Потом надо было идти в банковский офис для того, чтобы произвести оплату. Эти все процедуры занимали от 30 до 40 минут. Сегодня же мы говорим, терминал документирования - это место, где можно пройти видео-идентификацию, биометрию, заполнить необходимые данные, сфотографироваться, произвести оплату, после этого ваша заявка на документирование будет передана в соответствующие органы, МВД. В их базе уже будет подана ваша заявка", - пояснил министр.

Сам процесс изготовления документа будет вестись в специализированном месте - информационно-производственном центре, добавил он.